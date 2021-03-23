Италия

Наставник не продержался в клубе и пяти месяцев.

Как сообщает официальный итальянской Фиорентины, с поста главного тренера "фиалок" по собственному желанию ушел Чезаре Пранделли.

Клуб уже успел выразить сожаление по данному поводу, однако противиться воли 63-летнего специалиста не стал.

Напомним, что накануне Фиорентина на своем поле в боевом поединке уступила Милану (2:3) в рамках 28-го тура итальянской Серии А, чем ухудшила свои позиции во нижней части турнирной таблице.

Отметим, что подписанный в начале ноября 2020 года контракт с клубом из Флоренции дал старт второму периоду пребывания Пранделли на посту главного тренера Фиорентины. Ранее, он пять лет находился у руля клуба (2005 – 2010), и за 240 матчей сумел добиться показателя в 1,71 очков в среднем за игру.

"Второе пришествие" опытного наставника оказалось менее удачным — 1,04 очка в среднем за 23 матча во главе "фиалок", что также подставило команду под угрозу вылета из "элиты" итальянского футбола.

На матч следующего тура Серии А Фиорентину, как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, будет выводить Джузеппе Якини.