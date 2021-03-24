Италия

Контракт англичанина с "нерадзурри" рассчитан до лета этого года.

Интер планирует расстаться со своим опытным латералем Эшли Янгом в конце текущего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "нерадзурри" не намерено предлагать 35-летнему англичанину новый контракт, поэтому летом тот покинет клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что Янг может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за Уотфорд, Астон Виллу и Манчестер Юнайтед перед тем, как переехать в Италию в январе 2020 года.

При этом потенциальное место продолжения карьеры английского крайнего защитника не называется.

В текущем сезоне Эшли Янг провел в футболке Интера 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

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