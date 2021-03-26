Италия

Сергей Шевченко — о ключевом полузащитнике лидера Серии А.

Интер на всех парах мчится к долгожданному "скудетто". Италия восхищается парой форвардов Лаутаро – Лукаку, сэйвами Хандановича и надёжной линией обороны Шкриниар – де Врей – Бастони, которую уже сравнивают с ювентийским трио ВВС. Тем не менее, исключительную роль в этой команде играет полузащитник. Николо Барелла за два года работы с Антонио Конте превратился в сильнейшего хавбека Италии, а для "нерадзурри" так вовсе незаменим, причём в прямом смысле: Барелла играл в каждом матче Интера текущего сезона, включая Кубок и Лигу чемпионов, причём крайне редко выходил на замены, зато регулярно проводил на поле 90 минут.

Разумеется, Барелла и до Интера был на виду. Юный талант из школы Кальяри рано, в 21 год, дебютировал за сборную Италии, где достаточно быстро закрепился в основе. "Нерадзурри" пришлось выдержать за него конкуренцию, заплатив 45 миллионов евро. Летом 2019-го, с назначением Конте, команда перестраивалась, и новичок идеально соответствовал требованиям нового алленаторе. Милая подробность, характеризующая его манеру игры – вот такой презентационный ролик. Неожиданно, правда?

На новом месте Барелла чувствует себя органично, вписавшись в основу с первых же матчей. Более того, это игрок, который в наибольшей степени олицетворяет футбол имени Конте. Или зайдём с другой стороны: с Николо в составе Интер сумел успешно реализовать задумки своего тренера.

Чем характерна тактика, которой придерживается Конте? Во-первых, это схема 3-5-2. Во-вторых, "вертикальный" футбол, когда игроки стараются не передерживать мяч, а создавать пространство впереди. В-третьих, обилие силовой борьбы и жёсткий прессинг на чужой половине поля. Тактика может корректироваться, сегодняшний Интер в большей степени нацелен на атаку, чем год назад, но есть незыблемые принципы.

Барелла играет центрального полузащитника. В итальянской футбольной терминологии его роль описывается чуть точнее – "медзала". Для понимания этой роли уточним, что фланговый нападающий зовётся "ала", в переводе – "крыло". "Медзала" (или же "полукрыло") – центрхав, который в схеме с тремя полузащитниками располагается ближе к флангу. Для Николо это типичная особенность: он регулярно смещается на правую бровку и ситуативно даже исполняет функции крайка, подавая в штрафную – это успешно сочетается с любовью Ашрафа Хакими к смещениям в центр. По количеству навесов Барелла в команде уступает только Хакими и Перишичу, номинально фланговым игрокам.

Мяч Барелла никогда не передерживает. Напротив, это очень быстрый во всех смыслах игрок – он умеет не только резко ускориться с мячом, оставив за плечами нескольких соперников, но и за долю секунды принять верное решение. Во многом благодаря его скорости атаки Интера разгоняются в необходимом для Конте темпе. Кроме того, позиционная игра Бареллы позволяет освобождать место в центре поля – он или уходит на фланг, или отходит глубже, или мчится атаковать, благо выносливость даёт ему возможность успевать на каждом участке поля. Показательна эта нарезка действий в матче с Ювентусом, когда Интер добыл победу 2:0. Там и смещения, и рывки, и подачи (в том числе результативная на Видаля), и свободные зоны в эпизоде, когда забивал сам Барелла.

Если говорить о высоком прессинге, то иллюстрацией будет уже матч с Шахтёром в полуфинале Лиги Европы. Разгром начался с эпизода, когда Барелла среагировал на не лучший вынос Пятова, стремительно ринулся к мячу, перехватил его, сместился на фланг и точно навесил на Мартинеса. Тогда "горняки" не были готовы к фирменной игре Интера. Подготовились осенью, когда сами сыграли донельзя прагматично, но это уже другая история.

Кроме того, Николо чаще других "нерадзурри" играет на подборе. Обратимся к статистическому порталу Instat, где есть полный набор цифр: у Бареллы в этом сезоне 223 подбора, дальше – защитники Шкриниар (178) и де Врей (175). Также Барелла – рекордсмен команды по отборам (137, на втором месте Брозович со 118-ю). По единоборствам Николо – второй после Лукаку, по обводкам – третий после Мартинеса и Лукаку, по ключевым передачам – третий после Хакими и Лукаку. По совершённым фолам Барелла второй (первый, внезапно, Мартинес), зато соперники чаще всего фолят именно на нашем герое. Эта статистика дополняет портрет игрока, насыщая его деталями. Барелла – настоящий мотор команды. Создаётся впечатление, что с ним на поле "нерадзурри" всегда в большинстве.

Важно, что футболист прогрессирует. Если сравнивать два сезона под руководством Конте, то сейчас Николо чаще отдаёт ключевые передачи (1,18 против 0,78 – тут для объективности берём не абсолютные цифры, а за 90 минут), больше навешивает (2,2 против 1,36), чаще завладевает мячом на половине поля соперника (1,4 против 1,14).

Кроме того, доселе редко забивавший Барелла стал результативнее, на его счету в текущем чемпионате уже три гола. Запомнился выстрел в матче с родным Кальяри, когда Николо после навеса с углового подобрал мяч и ударил с лёту. Он не стал чаще бить по воротам, зато улучшилась техника удара. Заметны улучшения и в обращении с мячом. Уходит в прошлое даже типичный былой недостаток – обилие жёлтых карточек. В прошлом сезоне Барелла, сыграв в чемпионате 27 матчей, насобирал 11 "горчичников". Сейчас у него ровно те же 27 матчей и всего 4 предупреждения. Из явных недостатков можно отметить разве что борьбу на втором этаже – габариты не те. Также есть сомнения, что парень будет столь же полезен в тактике, основанной на владении мячом, поскольку в таком случае не раскроются его лучшие качества.

Сегодняшний Барелла – уже взошедшая звезда. В свои 24 года он заслужил сравнение с легендарным Луиджи Ривой, героем единственного чемпионства Кальяри. Дело здесь отнюдь не в игровом сходстве. Перекликаются их биографии. Рива, уроженец Ломбардии, стал великим на острове Сардиния. Барелла родился в Кальяри, а теперь добивается успеха в ломбардском гранде.