Италия

Сергей Шевченко — о команде трёх чемпионов Европы и тренера-"философа", которая ровно 50 лет назад совершила невозможное.

Не так давно мы уже погружались в итальянский футбол 1970-х – речь о материале про вспышку холеры, едва не отменившую чемпионат-1973/74. Пришло время отмотать плёнку ещё на четыре года назад. Теперь – никаких эпидемий. Только история, повествующая об одном из самых необычных чемпионств. В 1970 году "скудетто" уехал на остров Сардиния, и сейчас, аккурат в полувековой юбилей, пора напомнить об этом событии.

Для понимания масштабов случившегося: впервые титул завоевала команда, представляющая итальянское Средиземноморье. Традиционно правили бал клубы из городов Севера или, в крайнем случае, северной части центральной Италии (Болонья, Фиорентина). Даже римляне не могли толком подобраться к главному трофею страны (Рома к тому времени победила только один раз, в военном 1942-м), не говоря уже о Наполи либо других южанах. И тут – Сардиния, самая отчуждённая часть Италии. У тамошних жителей даже фамилии необычные. Пирас, Коссу, Флорис, Серра – звучит не слишком по-итальянски, а ведь это одни из самых распространённых на острове вариантов.

"Чемпионство, добытое Кальяри, окончательно включило Сардинию в состав Италии. Сардинии необходимо было самоутвердиться, и она нашла выход в футболе, обыграв команды из Милана и Турина, традиционных столиц Кальчо. "Скудетто" позволил Сардинии избавиться от древних комплексов неполноценности", – писал в те годы Джанни Брера, известный спортивный обозреватель.

Добавим ещё, что тот Кальяри был особенно популярен на Юге Италии, где болельщики чувствовали некую региональную солидарность. За сардов и против богатых северян "топили" в Неаполе, Палермо, Бари и других городах южнее Рима.

Команда

Кальяри поднялся в Серию А лишь в 1964 году, но уверенно там закрепился. Президент Эфизио Корриас, на протяжении восьми лет также бывший главой региона Сардиния, собрал на острове впечатляющий коллектив.

Главная звезда – несомненно, Луиджи Рива, величайший футболист в истории Кальяри и легенда Кальчо как такового. Уроженец Ломбардии, он приехал играть сюда в 1963-м да так и остался на всю жизнь. Тринадцать сезонов, 315 матчей, 164 гола – его показатель результативности едва ли будет когда-либо побит. Для сравнения, второй бомбардир в истории клуба, Давид Суазо, забил 94 мяча.

Рива находился на пике славы. В 1968-м сборная Италии выиграла Чемпионат Европы, а бомбардир из Кальяри забил один из мячей в переигровке финала с Югославией (2:0, первый матч завершился 1:1). "Раскат грома" – так пафосно именовали журналисты этого ярковыраженного левшу, который, помимо силы удара, выделялся скоростью и физической мощью. Луиджи в те годы считался одним из сильнейших нападающих мира. Удивительные были времена, когда такой голеадор мог всю карьеру отыграть в провинциальном клубе.

Другим несомненным лидером был Нене – единственный легионер в той команде. Воспитанник Сантоса отыграл год в Ювентусе и раскрылся в Кальяри, за который также провёл более трёх сотен матчей. Карьера Нене интересна постепенной сменой позиции: он начинал центрфорвардом, затем поиграл на фланге нападения и, наконец, укрепился в центре полузащиты, где и провёл лучшие сезоны. Обозреватели называли этого бразильца тактически самым важным игроком Кальяри, а также признавали его несомненное влияние в коллективе.

Как же не отметить голкипера Энрико Альбертози? Основной вратарь сборной Италии тех лет, за чьей спиной даже успел посидеть сам Дино Дзофф. Альбертози ездил на четыре мундиаля, хотя в двух из них (1962 и 1974) ещё/уже сам был резервистом. Его карьера, в отличие от Ривы и Нене, не замыкалась на Кальяри. Альбертози провёл на острове шесть лет, перейдя из Фиорентины, а затем успешно выступал в Милане. Поначалу идея оказаться на Сардинии выглядела не самой удачной: Энрико перебрался туда в 1968-м, и Фиорентина, его прежний клуб, сразу же выиграла чемпионат. Но и от Альбертози в итоге титул никуда не делся. Кальяри, кстати, в сезоне-1968/69 финишировал сразу за "скуадрой виолой" – уже примерялся к "скудетто".

Летом 1969-го, аккурат перед триумфальным годом, Кальяри устроил масштабный обмен с Интером. "Нерадзурри" удалось выторговать у островитян звёздного форварда Роберто Бонинсенью. В обратном направлении, помимо 600 млн лир, отправились сразу трое футболистов: Анджело Доменьини, Серджо Гори и Чезаре Поли. Если хавбек Поли был по большей части резервистом, то остальные двое, игравшие в нападении, пришлись ко двору. Эти опытные мастера успели завоевать с Интером как парочку "скудетто", так и Кубок чемпионов-1965, а крайний нападающий Доменьини вдобавок играл за "скуадру адзурру", где бок о бок с Ривой добыл золото ЧЕ. В общем, от сделки выиграли все: Бонинсенья раскрылся и надолго задержался в Интере, а Кальяри взамен получил сразу двоих футболистов основы с менталитетом победителей.

В "группе защиты" выступали не столь именитые, но крепкие и боевитые ребята, как правило, успевшие много лет отдать Кальяри. Среди них выделяется Пьерлуиджи Чера, капитан команды. Номинальный центрхав, он по ходу чемпионского сезона был переведён на позицию либеро из-за серьёзной травмы защитника Томазини, где проявил себя так успешно, что именно в этой роли вскоре пробился в национальную сборную. Идеальное решение главного тренера Манлио Скопиньо – тренера, которого прозвали "Философом" за грустный взгляд и оригинальность мыслей.

Скопиньо – удивительная личность. Он не был приверженцем строгой дисциплины. Напротив, был не прочь отведать виски или выкурить сигару в компании футболистов. Хуже того, в 1967-м Манлио отстранили от работы, когда он помочился в кустах возле итальянского посольства в Вашингтоне (Кальяри под названием "Чикаго Мустангс"… принимал участие в чемпионате США, и это целая история, которая, пожалуй, требует отдельного материала). К счастью, год спустя Корриас принял решение вернуть опального тренера.

Чемпионский Кальяри: Альбертози – Томазини – Мартирадонна, Никколаи, Дзиньоли – Чера, Греатти – Нене – Доменьини, Рива, Гори

Во втором круге Чера перешёл в оборону, а его место занимали Бруньера и Поли.

Сезон

Любопытная деталь: основной формой Кальяри традиционно считается красно-синяя, но чемпионский сезон островитяне провели в белом, резервном комплекте. На этом настоял Скопиньо. "Философ" объяснял выбор тем, что белые футболки лучше заметны по ходу матча, но, вероятно, доля истины заключалась в суевериях наставника. Кальяри успешно начал сезон, и тренер категорически не желал ничего менять.

Важнейший матч состоялся в пятом туре. Кальяри, отстававший на одно очко от Фиорентины, приехал в гости к действующим чемпионам, которые вовсе шли без потерь, а в чемпионате не проигрывали целый год, с пятого же тура минувшего сезона. Игра получилась нервной, с обилием эмоций и претензий к арбитру. Кальяри сумел забить в первом тайме, когда подключение защитника Дзиньоли завершилось 11-метровым, который уверенно реализовал Рива. Во втором тайме инициативой завладела Фиорентина, но гостей выручал Альбертози, сохранивший на табло заветные 0:1. Кульминация встречи – обоюдное удаление Мартирадонны и Амарилдо, лидера "скуадры виолы", которая в следующем туре проиграет Лацио со счётом 1:5 и отстанет от первого места.

Кальяри после такого успеха обрёл уверенность, а Рива и Нене регулярно пополняли свой бомбардирский счёт. Ювентус в девятом туре был счастлив увезти с острова ничью 1:1. Несколько отличных шансов упустил Рива, которому не давались удары с нерабочей правой, зато в начале второго тайма отличился Доменьини, выскочивший один на один. Дело шло к победе хозяев, но на 89-й минуте Куккуредду (по иронии судьбы, уроженец Сардинии, хоть и не имевший отношения к Кальяри) после углового расстрелял ворота.

Непростым выдалось завершение первого круга. Кальяри впервые проиграл, уступив на выезде аутсайдерам из Палермо. Матч запомнился не только результатом, но и выходкой главного тренера будущих чемпионов. Кальяри, стремясь отыграться с 0:1, забил во втором тайме (Рива реализовал штрафной), но гол отменили из-за офсайда у Мартирадонны, который… отправился к угловому флажку, чтобы утолить жажду. Скопиньо был взбешён, не отстав от лайнсмена и в раздевалке. Оскорблений было так много, и они были столь изысканными, что тренера ждала максимальная дисквалификация – пять месяцев. "Сейчас зима, на трибуне будет теплее, чем на скамейке", – в своём стиле прокомментировал "Философ".

Знаменитый гол Луиджи Ривы "бисиклетой" в матче с Виченцей (картинка начинает двигаться с 0:12)

Значительную часть чемпионата командой с бровки руководил его ассистент Уго Конти, а Кальяри потерял очки в трёх матчах подряд. Конкуренты нагоняли, и казалось, что сил островитянам может не хватить, но ударное начало второго круга снова вывело сардинцев в фавориты – чего только стоят домашние победы по 4:0 над Сампдорией и Брешиа. Рива творил чудеса, а его "бисиклета" в гостевом поединке с Виченцей (победа 2:1) стала одним из символов триумфального сезона.

Поражение от Интера с единственным голом "перебежчика" Бонинсеньи стало лишь эпизодом. Кальяри стабильно набирал очки, добывая одну "сухую" победу за другой (команда не пропустила в 20 матчах из 30), но был на его пути и матч исключительной зрелищности – поездка в гости к Ювентусу, который на тот момент отставал всего на два очка. Газеты назовут это рубилово "матчем года". До перерыва команды обменялись голами: Никколаи срезал мяч в свои ворота, а Рива воспользовался отскоком в штрафной. Во втором тайме начался обмен пенальти. Альбертози вытащил удар Халлера с "точки", но покинул линию до удара, и арбитр заставил перебить. На этот раз к мячу подошёл Анастази (что дозволялось правилами), который не оплошал. На 82-й минуте 11-метровый заработали уже гости. Бил, конечно же, Рива. Голкипер Ювентуса был близок к спасению и даже задел мяч, но тот всё-таки ускользнул за линию. Итог – боевые 2:2, в целом устроившие Кальяри.

После такого грех было упускать "скудетто", тем более что в следующем туре Интер и Ювентус, два главных преследователя, дружно проиграли. Момент истины – 12 апреля, 28-й тур, домашний матч с Бари. Кальяри победил 2:0 с голами Ривы и Гори, Ювентус в параллельном матче уступил Лацио (и в конечном счёте упал на третье место), что означало досрочное оформление титула. На поле началась вакханалия из футболистов и болельщиков, а в истории острова Сардиния появилась новая страница. "Кальяри стал символом острова, считавшегося доселе родиной пастухов и бандитов", – вспоминал об этом успехе Рива, с 21 голом завоевавший титул "капоканноньере" Серии А. Команда, возглавляемая дисквалифицированным "Философом", успешно сочетала надёжную оборону с мастеровитым нападением.

Все голы Кальяри в чемпионском сезоне

Послесловие

Успех Кальяри оставил столь яркое впечатление, что на Чемпионат мира-1970 в заявку сборной Италии попали сразу шестеро: к Альбертози, Риве и Доменьини добавились Гори, Никколаи и Чера. "Скуадра адзурра" провела отличный турнир, в плей-офф разгромив хозяев-мексиканцев, а в полуфинале сыграв выдающийся поединок с ФРГ (4:3 в овертайме, четверо игроков Кальяри в основе – без Гори и Никколаи). На финал с Бразилией сил, увы, не хватило. Рива по итогам 1970 года занял третье место в голосовании за "Золотой мяч".

Сезон-1970/71 Кальяри начал на новом стадионе. Устаревший Стадио Амсикора, где команда добывала "скудетто", отправили на пенсию. Сейчас на легендарной арене играют в хоккей с мячом. Возведённая Сант’Элиа могла в те годы вместить до 70 тысяч зрителей – подумать только, какой футбольный бум в провинциальном городе вызвали успехи родной команды.

Единственное выступление Кальяри в КЕЧ получилось коротким, зато насыщенным. Команде с ходу достался Сент-Этьенн, который она прошла (3:0 дома с дублем Ривы и 63 тысячами зрителей на трибунах, и 0:1 в гостях), но уже в следующем раунде островитяне попали на мадридский Атлетико – ох уж этот слепой жребий. Дома Кальяри выиграл 2:1, однако в Мадриде преимущество не удержал – 0:3, хет-трик Луиса Арагонеса.

Впоследствии речь и близко не шла о "скудетто". Наверху таблицы за редкими исключениями воцарились северные гранды. Рива, как и Франческо Тотти, остался с единственным чемпионством, но если один титул с Ромой идёт за десять, то каков эквивалент победы Кальяри? Клуб с тех пор барражирует между сериями А и В, а сезон-1969/70 – эталон и точка отсчёта. Когда минувшим летом островитяне продали Бареллу в Интер, после чего неожиданно рванули вверх в таблице, это сравнивали, конечно же, с уходом Бонинсеньи накануне триумфального года. Увы, сейчас у них не было своего Ривы. Зато был и всегда будет исторический миг, расширивший представления о возможном. Миг, когда все осознали, что Серию А может выиграть команда с острова Сардиния.