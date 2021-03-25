Зарплата бразильца является слишком тяжелой ношей для бюджета туринцев.
Дуглас Коста, Getty Images
25 марта 2021, 08:00
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, туринский Ювентус во время ближайшей трансферной кампании твердо намерен найти окончательное место трудоустройства для бразильского нападающего Дугласа Косты, который в данный момент сезона находится в аренде в мюнхенской Баварии.
30-летний футболист завершает свои отношения с немецким чемпионом летом 2021 года, после чего должен вернуться в туринский клуб, с которым его будет связывать еще один год, согласно действующему контракту.
Однако, "зебр" отпугивает необходимость платить заработную плату в размере 6 млн евро в год футболисту, который является прямым конкурентом Криштиану Роналду в борьбе за место на футбольном поле.
На данный момент, Дуглас Коста восстанавливается после повреждения костей в ноге, однако врачи не спешат называть его сроки возвращения на поле. Регулярные травмы мешают опытному игроку в текущем сезоне выступать в составе "Красной машины", за которую он успел отыграть 22 матча (693 минуты), отличившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Текущая трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.