Италия

Зарплата бразильца является слишком тяжелой ношей для бюджета туринцев.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, туринский Ювентус во время ближайшей трансферной кампании твердо намерен найти окончательное место трудоустройства для бразильского нападающего Дугласа Косты, который в данный момент сезона находится в аренде в мюнхенской Баварии.

30-летний футболист завершает свои отношения с немецким чемпионом летом 2021 года, после чего должен вернуться в туринский клуб, с которым его будет связывать еще один год, согласно действующему контракту.

Однако, "зебр" отпугивает необходимость платить заработную плату в размере 6 млн евро в год футболисту, который является прямым конкурентом Криштиану Роналду в борьбе за место на футбольном поле.

На данный момент, Дуглас Коста восстанавливается после повреждения костей в ноге, однако врачи не спешат называть его сроки возвращения на поле. Регулярные травмы мешают опытному игроку в текущем сезоне выступать в составе "Красной машины", за которую он успел отыграть 22 матча (693 минуты), отличившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.