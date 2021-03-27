Италия

Бразильский клуб ведет переговоры с Ювентусом о подписании своего воспитанника.

Крайний полузащитник Баварии Дуглас Коста, права на которого принадлежат туринскому Ювентусу, вскоре может вернуться на родину в Бразилию, от куда он уехал в далеком 2009 году в донецкий Шахтер, чтобы начать европейскую карьеру.

Как уже ранее сообщал президент Гремио Бользан Жуниор, его клуб заинтересован в подписании 30-летнего бразильца, однако, по информации журналиста Николо Скиры, высокая зарплата футболиста является камнем преткновения к совершению сделки.

Дуглас Коста зарабатывает в Ювентусе 6 миллионов евро в год, тогда как Бавария не планирует выкупать контракт бразильского вингера на постоянной основе в конце сезона.

Гремио сейчас ведет переговоры с туринским грандом, но многое будет зависеть от того, захочет ли Коста пойти на снижение заработной платы ради возвращения в свой родной клуб.

В текущем сезоне экс-игрок Шахтера провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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