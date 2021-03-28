Италия

Итальянский клуб все никак не может договориться с собственным футболистом.

Успешное выступление в текущем сезоне полузащитника итальянского Милана Франка Кессье сделало его одной из ключевых целей для топовых клубов по всему мира.

24-летний представитель Кот-д'Ивуара в 40 проведенных, на данный момент матчах, за свой клуб сумел оформить 10 забитых мячей и отдать четыре результативные передачи.

Подобные показатели, наряду со стремящимся ко своему завершению летом следующего года контракт футболиста, способствуют тому, что к Франку все больше начинают присматриваться клубы из числа команды-лидеров европейских чемпионатов.

Данная ситуация играет на руку футболисту и его агентам, которые стараются выбить из руководства "россонери" новое соглашение на более выгодных условиях.

Однако, актуальная информация от итальянских СМИ показывает, что Милан старается избегать уловок переговорного процесса, а последнее предложение для Франка, в частности, оказалось отвергнуто игроком в силу своей недостаточности для удовлетворения запросов футболиста. Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

Текущая трансферная стоимость Кессье, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро, в то время как летом 2019 года за него Милан перечислил бергамаской Аталанте вторую часть транша в размере 24 млн евро, на фоне 8 млн евро, которые стоила его двухгодичная аренда.