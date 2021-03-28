Италия

У футболиста есть разногласия с руководством клуба по вопросам продления контракта.

В период прошедшего зимнего трансферного окна появилась информация о том, что корейский полузащитник испанской Валенсии Ли Кан Ин испытывает трудности в переговорах с руководством "летучих мышей" в вопросе о продлении контракта.

В то же самое время, стабильная игровая практика по ходу текущего сезона (23 матча, один гол, четыре голевые передачи) сумела создать вокруг 20-летнего футболиста несколько заинтересованных в его трансфере клубов из топ-чемпионатов Европы.

В частности, испанское издание El Mundo Deportivo сообщает о желании туринского Ювентуса, действующего чемпиона Италии, пристально наблюдать за прогрессом в развитии Ли Кан Ина, и в последствии воспользоваться одним из ближайших трансферных окон для оформления его трансфера.

Действующее соглашение корейца с Валенсией подходит к концу летом 2022 года, а его текущую трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

Ближайший матч Валенсии, в котором Ли Кан Ин сможет показать свои способности, состоится 4 апреля, когда "летучие мыши" сыграют в гостях у Кадиса.