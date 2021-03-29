Италия

Конфликт с главным тренером команды не пройдет бесследно для боснийца.

Даже после утихания долгоиграющего конфликта между наставником римской Ромы Паулу Фонеской и ее экс-капитаном боснийским форвардом Эдином Джеко, разговоры о возможном скором трансфере футболиста в Италии не утихают ни на минуту.

Так, известный портал Calciomercato, ссылаясь на источники Corriere dello Sport, подчеркивает приверженность римлян к идее как можно скорее найти замену некогда своей главной ударной силе.

В качестве допустимых вариантов пресса называет нападающих лондонского Арсенала Александра Ляказетта и баскского Реала Сосьедад Александра Исака, которые в текущем сезоне имеют неплохую результативность в матчах своих команд.

В частности, у форварда испанского клуба на счету 34 матча, в которых ему удалось оформить 12 голов и две голевые передачи, а футболист "канониров" провел столько же игр, но совершил на два голевых больше: 13 голов и 3 голевых паса.

Существенным преимуществом Исака при этом видится его юный возраст, 21 год, по сравнению с более опытным французским футболистов (29 лет). Однако, это не так уж сильно сказывается на оценке их трансферной стоимости порталом Transfermarkt — 5 млн евро преимущества в сторону игрока Арсенала.