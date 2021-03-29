Италия

У хорватского форварда осталось не так уж и много времени для того, чтобы показать себя в новом клубе.

"Зимний" новичок итальянского Милана, хорватский нападающий Марио Манджукич, испытывает трудности с адаптацией внутри команды, поэтому рискует не получить предложение от клуба о продлении краткосрочного контракта еще на один год.

Стоит отметить, что опубликованная в момент перехода игрока в стан "россонери" информация о якобы существующем пункте автоматического продления соглашения, в случае попадания Милана в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, оказалась недостоверно, о чем сообщил журналист итальянского издания Corriere dello Sport Антонио Витьелло.

На данный момент, Манджукич провел всего пять матчей в составе своего нового клуба, не отличившись при этом результативными действиями.

При этом, источник уточнил, что опция продления на один сезон действительно прописана в контракте футболиста с клубом, однако данное решение будет всецело находиться в руках руководства клуба.

В данный момент сезона хорватский нападающий восстанавливается после мышечного повреждения, поэтому его появление на поле в ближайшей домашней игре Милана против генуэзской Сампдории практически исключается.