Италия

Нидерландский хавбек может окончательно перебраться в Серию А.

Центральный полузащитник Марселя Кевин Строотман, выступающий на правах аренды за Дженоа, в летнее трансферное окно может окончательно вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "грифонов" начало с Марселем переговоры о переходе 31-летнего нидерландца на постоянной основе.

Единственное, что может помешать данному трансферу, — большая заработная плата Строотмана, которая идет вразрез с финансовыми возможностями Дженоа.

Руководство итальянского клуба надеется убедить нидерландского хавбека пойти на уступки в данном аспекте, если тот действительно хотел бы продолжить выступления в Серии А.

Во второй половине текущего сезона Кевин Строотман провел в футболке Дженоа 11 поединков, в которых ему удалось отметиться тремя результативными передачами.

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