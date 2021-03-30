Италия

Наполи не видит игрока в составе своей основной команды в дальнейшем.

Как стало известно со слов итальянского журналиста Николо Скиры, полузащитник лондонского Челси Тьемуэ Бакайоко, который в данный момент сезона на правах аренды выступает за неаполитанский Наполи, вернется в стан "синих" по окончанию футбольного года.

Согласно данным источника, футболист не входит в планы по развитию "южан", поэтому получит очередную попытку закрепиться в клубе из столицы Англии, но уже под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля.

В текущем сезоне Бакайоко сумел стать основной боевой единицей команды Дженнаро Гаттузо в центре поля, благодаря чему провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость 26-летнего французского футболиста составляет 25 млн евро, а действующее соглашение с Челси рассчитано до лета 2022 года.

Увеличить персональные показатели Бакайоко будет иметь возможность уже в ближайшие выходные, когда Наполи на своем поле примет Кротоне.