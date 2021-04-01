Италия

Хавбек "россонери" не теряет надежду сместить Интер с лидирующей строчки в таблице Серии А.

После 28-ми туров итальянской Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя Милан на шесть очков и имея один матч в запасе.

Несмотря на преимущество и впечатляющую форму "нерадзурри", полузащитник "россонери" Исмаэль Беннасер все еще надеется на возвращение своей команды на лидирующую строчку.

"Я давно не чувствовал себя так хорошо. Впереди 10 игр, и я, как и все в команде, выложусь на 200 процентов. Это последние шаги к достижению чего-то грандиозного".

"Мы играем только ради того, чтобы быть первыми, а не вторыми или третьими. Мы хотим добиться наилучшего результата. Покажем все, на что способны, и тогда мы увидим, чем завершится сезон", — завил Беннасер в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что в следующем поединке чемпионата Италии Милану предстоит встретиться на своем поле с Сампдорией. Этот матч состоится в субботу, третьего апреля, в 13:30 по киевскому времени.

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