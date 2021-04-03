Италия

Экс-защитник Атлетико рассказал о необычной трансферной истории времен своего выступления за мадридский клуб.

В интервью испанскому ресурсу AS экс-футболист мадридского Атлетико, а нынче — игрок итальянского Кальяри, Диего Годин поделился своими воспоминаниями о момент расставания с "матрасниками" в 2019- м году, а также рассказал о причине, по которой не покинул клуб несколькими годами ранее.

"Я ушел из Атлетико потому что мы так и не смогли договориться с клубом о продлении контракта. Нашим отношениям как раз исполнилось девять лет, что означало, что мой цикл в этой команде уже подходит к завершению, а еще меня посетила мысль пережить новые ощущения от игры в другом коллективе.

У меня остались только хорошие воспоминания об этом времени, друзьях, людях, которые работают в клубе. Вряд ли когда-то буду вспоминать непростые времена в моей карьере.

Мы не пришли к соглашению в вопросе о новом контракте, поэтому я сильно плакал, когда покидал свой дом. Это очень трудно — когда ты уезжаешь из места, где хотел бы жить все время, и где есть люди, которые тебе небезразличны.

Не знаю, почему мы с клубом так и не договорились. Я помню ситуацию летом 2015 года. Тогда, да, действительно Симеоне и игроки заставили меня остаться в Атлетико. Представители Манчестер Сити приехали к руководству и согласились дать даже большую сумму, чем того требовала моя клаусула.

Я вел переговоры с клубом, Сити давил деньгами, но "Чоло", который тогда был вместе с командой в Японии в рамках азиатского турне, отрезал возможность данного перехода. Все были против: Симеоне, Габи, Рауль Гарсия, Тиагу Мендеш… Они сказали: "Если уходит Годин, то уходим и мы".

Это те жесты, за которые я должен их благодарить, и это показывает, что за коллектив у нас был на тот момент. Футбольная карьера походит, но друзья и окружающие тебя люди после нее остаются на всегда", — подытожил свою историю 35-летний уругвайский футболист.

Напомним, что летом 2019 года Годин перешел из мадридского Атлетико в миланский Интер на правах свободного агента, а чуть более года спустя по аналогичной схеме отправился в сардинский Кальяри, за который в текущем сезоне отыграл уже 19 матчей и забил один гол.