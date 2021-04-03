Италия
03 апреля 2021, 23:40
Интер минимально обыграл Болонью и воспользовался осечкой преследователей
Очередной гол Ромелу Лукаку принес победу подопечным Антонио Конте.
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03 апреля 2021, 23:40
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Болонья — Интер 0:1
Гол: Лукаку, 31
Болонья: Равалья — Томиясу (Де Сильвестри, 43), Данило, Сумаро, Дейкс (Джувара, 80) — Схутен, Домингес (Сванберг, 69) — Сков (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69) — Барроу.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Хакими, Барелла (Весино, 90+1), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Янг (Дармиан, 71) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения: Сумаоро, Де Сильвестри, Виньято, Джувара — Раноккья, Бастони, Брозович, Гальярдини.