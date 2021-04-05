Италия

Бразильский хавбек летом вернется на Олд Траффорд.

Атакующий полузащитник Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за Лацио, в летнее трансферное окно вернется в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство римского клуба не будет активировать опцию выкупа контракта 25-летнего бразильца на постоянной основе за 27 миллионов евро.

Пока неизвестно, рассчитывает ли главный тренер "красных дьяволов" на бразильского хавбека, поэтому его будущее находится под вопросом.

В текущем сезоне Андреас Перейра провел в футболке Лацио 26 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и тремя результативными передачами.