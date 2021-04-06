Италия

Желающим заполучить центрального защитника придется раскошелиться.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в контракте центрального защитника туринского Ювентуса Маттейса де Лигта есть пункт, согласно которому его сумма отступных составляет около 150 млн евро.

При этом, активировать ее будет возможность только с июня 2022 года, что говорит о желании "зебр" построить свою оборону вокруг нидерландского исполнителя.

Напомним, что 21-летний центральный защитник совершил свой переход в туринский Ювентус из амстердамского Аякса летом 2019 года за сумму в 85,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

При этом, де Лигт подписал соглашение с действующим чемпионом Италии на срок в пять лет — до июня 2024 года.

В текущем сезоне Маттейс был вынужден пропустить почти 100 дней осеннего периода (9 матчей) из-за повреждения плеча, после чего в начале 2021 года подхватил коронавирус COVID-19, что, вместе с проблемами мышечного характера в начале марта, вывело его из строя на три недели (7 матчей).

Несмотря на это, де Лигт на данный момент принял участие в 25 матчах Ювентуса в текущем сезоне, не сумев отличиться результативными действиями.