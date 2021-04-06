Италия

Туринский клуб несет очередные потери от пандемии.

Согласно сообщению от пресс-службы туринского Ювентуса, результаты последнего общекомандного тестирования на предмет заражения коронавирусом COVID-19 содержали в себе очередной положительный результат для одного из футболистов основной обоймы.

Речь идет об итальянском нападающем Федерико Бернардески, который теперь будет вынужден уйти на самоизоляцию. Как отмечает клуб, игрок не имеет никаких симптомов заболевания, а информация о факте обнаружения заражения сразу была передана в соответствующий орган здравоохранения одноименной городу провинции.

Таким образом, 27-летний итальянец вынужденно присоединился к центральным защитникам Леонардо Бонуччи и Мериху Демиралу, которые ранее также были помещены на самоизоляцию, после обнаружения у них COVID-19.

Напомним, что уже завтра, 7 апреля, туринский Ювентус будет принимать на своем поле неаполитанский Наполи в рамках перенесенного поединка третьего тура итальянской Серии А, который не был сыгран в установленные из-за запрета органов здравоохранения Турина на приезд неаполитанской команды к ним в провинцию.

К слову, к череде обнаруженных случаев заражения среди футболистов "бьянконери" у медицинских специалистов вопросов не возникло, и проведению матча на Альянц Стэдиум ничего не угрожает.

Матч Ювентус — Наполи начнется в 19:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.