Италия

Наставник Реала высказался о возможном назначении на пост главного тренера Ювентуса.

После победы над Ливерпулем в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи, которые связывают его с возможным уходом в туринский Ювентус на пост главного тренера.

"Италия навсегда останется в моем сердце. Ювентус всегда был важен для меня".

"Вернулся бы ли в Италию? Я не знаю, посмотрим. Сейчас я сконцентрирован на работе в Реале", — приводит слова Зидана TMW.