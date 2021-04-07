Наставник Реала высказался о возможном назначении на пост главного тренера Ювентуса.
Зинедин Зидан, Getty Images
07 апреля 2021, 10:46
После победы над Ливерпулем в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи, которые связывают его с возможным уходом в туринский Ювентус на пост главного тренера.
"Италия навсегда останется в моем сердце. Ювентус всегда был важен для меня".
"Вернулся бы ли в Италию? Я не знаю, посмотрим. Сейчас я сконцентрирован на работе в Реале", — приводит слова Зидана TMW.
Напомним, ранее Зинедин Зидан поделился эмоциями
от триумфа своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.