Хавбек Аталанты сдал положительный тест на COVID-19.
Маттео Пессина, getty images
07 апреля 2021, 15:31
Центральный полузащитник Аталанты Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
23-летний футболист отправился на самоизоляцию и пропустит предстоящий матч против Фиорентины в рамках 30-го тура Серии А.
Кроме того, Пессина рискует не сыграть против туринского Ювентуса в поединке 31-го тура чемпионата Италии.
В текущем сезоне Маттео Пессина провел в футболке бергамасков 32 матча во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.
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