Италия

Хавбек Аталанты сдал положительный тест на COVID-19.

Центральный полузащитник Аталанты Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

23-летний футболист отправился на самоизоляцию и пропустит предстоящий матч против Фиорентины в рамках 30-го тура Серии А.

Кроме того, Пессина рискует не сыграть против туринского Ювентуса в поединке 31-го тура чемпионата Италии.

В текущем сезоне Маттео Пессина провел в футболке бергамасков 32 матча во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.

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