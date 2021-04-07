Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и неаполитанский Наполи.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
07 апреля 2021, 19:20
Долгожданный матч третьего тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и неаполитанским Наполи, таки состоится в начале апреля 2021 года.
Андреа Пирло, после потери очков в дерби против Торино (2:2), выпустил в правом фланге обороны Данило, в то время как Куадрадо перешел на позицию флангового полузащитника, а пара Бернардески – Рабио заняла место в центре поля. При этом, легендарный Джанлуиджи Буффон займет место на линии ворот.
Дженнаро Гаттузо, после игры против Кротоне (4:3), освежил левый фланг обороны за счет выхода Хисая, и в центре защиты появилась пара Ррахмани – Кулибали. Также, отмечаем возвращение в стартовый состав Демме и Зьелински в линию полузащиты.
Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бернардески, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.
Запасные: Щесны, Пинсольо, Демирал, Фработта, Драгузин, ди Пардо, Артур, Маккенни, Фаджиоли, Рэмси, Кулусевски, Дибала.
Запасные: Оспина, Контини-Барановский, Максимович, Манолас, Мариу Руи, Лоботка, Эльмас, Бакайоко, Политано, Осимхен, Петанья, Чоффи.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хисай — Руис, Демме — Лосано, Зьелински, Инсинье — Мертенс.
Матч Ювентус — Наполи начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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