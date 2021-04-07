Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и неаполитанский Наполи.

Долгожданный матч третьего тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и неаполитанским Наполи, таки состоится в начале апреля 2021 года.

Андреа Пирло, после потери очков в дерби против Торино (2:2), выпустил в правом фланге обороны Данило, в то время как Куадрадо перешел на позицию флангового полузащитника, а пара Бернардески – Рабио заняла место в центре поля. При этом, легендарный Джанлуиджи Буффон займет место на линии ворот.

Дженнаро Гаттузо, после игры против Кротоне (4:3), освежил левый фланг обороны за счет выхода Хисая, и в центре защиты появилась пара Ррахмани – Кулибали. Также, отмечаем возвращение в стартовый состав Демме и Зьелински в линию полузащиты.

Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бернардески, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Демирал, Фработта, Драгузин, ди Пардо, Артур, Маккенни, Фаджиоли, Рэмси, Кулусевски, Дибала.



Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хисай — Руис, Демме — Лосано, Зьелински, Инсинье — Мертенс.