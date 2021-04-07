Италия
07 апреля 2021, 21:39
Ювентус сумел обыграть Наполи и прервал серию неудачных матчей
Со скандалами перенесенная игра ознаменовалась напряженной борьбой, с неудачным исходом для подопечных Гаттузо.
Ювентус — Наполи, Getty Images
07 апреля 2021, 21:39
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Наполи 2:1
Голы: Роналду, 13, Дибала, 73 — Инсинье, 90 (пен.)
Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо (Маккенни, 69), Бентанкур, Рабио, Кьеза (Артур, 80) — Мората (Дибала, 69), Роналду.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хисай (Руи, 75) — Руис (Петанья, 89), Демме (Осимхен, 54) — Лосано (Политано, 54), Зьелински, Инсинье — Мертенс (Эльмас, 76).
Предупреждения: Алекс Сандро — Кулибали, Ррахмани.