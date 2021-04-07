Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 28-го тура итальянской Серии А миланский Интер с минимальным преимуществом переиграл Сассуоло (2:1).

На 10-й минуте Ромелу Лукаку воспользовался передачей от Янга и открыл счет в матче.

На 67-й Лаутаро Мартинес сумел удвоить преимущество "нерадзурри". В концовке игры Траоре сделал счет 2:1, однако этого оказалось мало.

Интер - Сассуоло 2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 67 — Траоре, 85

Интер: Ханданович, Хакими, Дармиан, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 75), Толян (Гараслин, 75), Марлон, Кирикеш (Карамоко, 90), Траоре, Лопес, Джуричич, Обианг, Бога (Оддей, 80), Распадори.

Предупреждения: Консильи, Барелла, Траоре, Янг, Лопес.