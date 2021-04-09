Италия

Аргентинский центрбек стал игроком римского клуба только прошлой зимой.

Центральный защитник Матео Мусаккьо может покинуть Лацио на правах свободного агента предстоящим летом, несмотря на то, что он присоединился к римскому клубу только в январе 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, действующий контракт 30-летнего аргентинца с "орлами" рассчитан до конца текущего сезона, при этом Лацио может активировать пункт о продлении соглашения еще на два года.

Если руководство римской команды примет решение этого не делать, то Мусаккьо вновь отправится за новым вызовом в своей карьере.

Отмечается, что в услугах аргентинского центрбека заинтересован Реал Бетис, который пристально следит за ситуацией вокруг будущего футболиста.

Во второй половине текущего сезона Матео Мусаккьо провел за Лацио всего пять поединков, в которых заработал две желтые карточки. В последних шести матчах во всех турнирах аргентинец находился на футбольном поле всего четыре минуты.

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