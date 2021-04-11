Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Милан одержал гостевую победу над Пармой, несмотря на удаление Златана Ибрагимовича на 60-й минуте встречи из-за неспортивного поведения.

Подопечные Стефано Пьоли отправили в ворота соперник три мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы набрать три очка в данном противостоянии.

Видео голов и обзор матча:



Парма — Милан 1:3

Голы: Ребич, 8, Кессье, 44, Леау, 90 - Гальоло, 66

Парма: Сепе, Конти (Траоре, 85), Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.

Милан: Доннарумма, Тео, Томори, Калулу (Габбия, 78), Кьер, Чалханоглу (Крунич, 77), Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессье, Беннасер (Мейте, 72), Ребич (Рафаэл Леау, 84), Ибрагимович.

Предупреждения: Бани, Чалханоглу, Пеццелла, Гальоло, Куцка, Тео, Кессье, Мейте.

Удаление: Ибрагимович.