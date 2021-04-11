Завершился матч чемпионата Италии.
Наполи, getty images
11 апреля 2021, 18:03
В рамках 30-го тура итальянской Серии А Наполи на выезде обыграл Сампдорию (0:2).
В первом тайме в воротах Сампдории побывал один мяч. Автором забитого гола стал Фабиан Руис.
Во второй половине игры Наполи старался доминировать и на 87-й минуте забил второй мяч усилиями Виктора Осимхена.
Сампдория — Наполи 0:2
Голы: Руис, 35, Осимхен, 87
Сампдория: Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто (Верре, 86), Торсбю, Кандрева, Дамсгор (Лерис, 86), Габбьядини, Куальярелла (Кейта Бальде, 67).
Наполи: Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Мертенс, 74), Демме, Инсинье (Элмаз, 90), Фабиан Руис (Бакайоко, 90), Политано (Лосано, 74), Осимхен.
Предупреждения: Манолас, Кулибали, Лосано.