Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 30-го тура итальянской Серии А Наполи на выезде обыграл Сампдорию (0:2).

В первом тайме в воротах Сампдории побывал один мяч. Автором забитого гола стал Фабиан Руис.

Во второй половине игры Наполи старался доминировать и на 87-й минуте забил второй мяч усилиями Виктора Осимхена.

Сампдория — Наполи 0:2

Голы: Руис, 35, Осимхен, 87

Сампдория: Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто (Верре, 86), Торсбю, Кандрева, Дамсгор (Лерис, 86), Габбьядини, Куальярелла (Кейта Бальде, 67).

Наполи: Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Мертенс, 74), Демме, Инсинье (Элмаз, 90), Фабиан Руис (Бакайоко, 90), Политано (Лосано, 74), Осимхен.

Предупреждения: Манолас, Кулибали, Лосано.