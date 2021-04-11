Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Лацио отправился в гости к Вероне, где одержал минимальную победу.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал Сергей Милинкович-Савич, отправивший мяч в сетку ворот хозяев в компенсированное ко второму тайму время.

Видео гола и обзор матча:

Верона — Лацио 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 90+2

Верона: Сильвестри, Давидович, Димарко (Чеккерини, 76), Маньяни, Фараони, Стураро, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 76), Велозу (Илич, 69), Барак (Сальседо, 85), Лазанья (Калинич, 85).

Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Акпа-Акпро (Пароло, 83), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 83), Луис Альберто (Перейра, 75), Кайседо (Мурики, 68), Иммобиле.

Предупреждения: Кайседо, Луис Альберто.