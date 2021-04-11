Италия

Аталанта с двумя голевыми от Малиновского выстояла в перестрелке против Фиорентины

Команды обменялись дублями от Сапаты и Влаховича, после чего решающее слово сказал Иличич.

Фиорентина — Аталанта, Getty Images

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Фиорентина — Аталанта 2:3

Голы: Влахович, 57, 66 — Сапата, 13, 39, Иличич, 70 (пен.)



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Куарта (Венути, 77) — Касерес, Амрабат (Эйссерик, 71), Кастровилли (Борха Валеро, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги — Куаме, Влахович.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино — Малиновский (Иличич, 63), де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Муриэль (Мехле, 62), Сапата (Миранчук, 86).



Предупреждения: Песселья, Амрабат, Миленкович — Ромеро