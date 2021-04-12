Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Аталанта одержала непростую победу над Фиорентиной в поединке 30-го тура итальянской Серии А (3:2).

Уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча, ассистентом которых стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, бергамаски растеряли свое превосходство в счете к 66-й минуте встречи.

Тем не менее, гол Йосипа Иличича с пенальти все-таки принес в актив Аталанты три очка.

Видео голов и обзор матча:

Фиорентина — Аталанта 2:3

Голы: Влахович, 57, 66 — Сапата, 13, 39, Иличич, 70 (пен.)



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Куарта (Венути, 77) — Касерес, Амрабат (Эйссерик, 71), Кастровилли (Борха Валеро, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги — Куаме, Влахович.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино — Малиновский (Иличич, 63), де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Муриэль (Мехле, 62), Сапата (Миранчук, 86).



Предупреждения: Песселья, Амрабат, Миленкович — Ромеро