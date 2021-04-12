Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Фиорентина - Аталанта, Getty Images
12 апреля 2021, 01:55
Аталанта одержала непростую победу над Фиорентиной в поединке 30-го тура итальянской Серии А (3:2).
Уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча, ассистентом которых стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, бергамаски растеряли свое превосходство в счете к 66-й минуте встречи.
Тем не менее, гол Йосипа Иличича с пенальти все-таки принес в актив Аталанты три очка.
Видео голов и обзор матча:
Фиорентина — Аталанта 2:3
Голы: Влахович, 57, 66 — Сапата, 13, 39, Иличич, 70 (пен.)
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Куарта (Венути, 77) — Касерес, Амрабат (Эйссерик, 71), Кастровилли (Борха Валеро, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги — Куаме, Влахович.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино — Малиновский (Иличич, 63), де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Муриэль (Мехле, 62), Сапата (Миранчук, 86).
Предупреждения: Песселья, Амрабат, Миленкович — Ромеро