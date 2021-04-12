Италия

Футболист Ромы стал автором нового рекорда для своей страны.

Домашний поединок римской Ромы против Болоньи, в рамках 30-го тура итальянской Серии А, стал не только успешным для столичного коллектива (1:0), но и памятным для одного из футболистов "волков".

Рома — Болонья 1:0 Видео гола и обзор матча

Речь идет об американском фланговом защитнике команды Паулу Фонсеки Брайане Рейнолдсе, который, как сообщает AS, стал автором знаменательного достижения для своей страны.

В возрасте 19 лет 9 месяцев и 14 дней футболист стал наиболее юным игроком из США, когда-либо выходившем в стартовом составе на матч национального итальянского первенства.

Футболист провел на поле 76 игровых минут, после чего был заменен на Рика Карсдорпа, так и не совершив голевых действий.

Стоит отметить, что это бы всего второй матч (106 минут) американца в его новом клубе, куда он перебрался в прошлую летнюю трансферную кампанию из Далласа, отыграв на родине всего один сезон на профессиональном уровне.