Италия

Экс-форвард Удинезе начинает свою тренерскую карьеру.

Бывший нападающий Удинезе Антонио Ди Натале стал новым главным тренером Каррарезе, который выступает в итальянской Серии С. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На своей новой должности 43-летний итальянец заменил Сильвио Бальдини, который подал в отставку. До этого Антонио работал тренером нападающих в Специи.

В бытность футболиста Ди Натале стал лучшим бомбардиром в истории Удинезе, забив 224 гола, а также он дважды возглавлял рейтинг лучших снайперов Серии А.

После 35 игр Каррарезе набрал 40 очков и занимает 15-е место в Серии С.

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