Италия

Антонио Конте хочет усилить оборонительную линию команды.

Интер собирается подписать защитника Бетиса Аиссу Манди в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.

Как утверждает источник, итальянский клуб хочет воспользоваться тем, что контракт 29-летнего футболиста с Бетисом подходит к концу этим летом.

В текущем сезоне Аисса Манди провел 28 поединков в футболке испанского клуба, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что Интеру придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за футболиста. На Манди также претендует Атлетико.