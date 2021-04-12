Антонио Конте хочет усилить оборонительную линию команды.
Аисса Манди, getty images
12 апреля 2021, 21:37
Интер собирается подписать защитника Бетиса Аиссу Манди в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.
Как утверждает источник, итальянский клуб хочет воспользоваться тем, что контракт 29-летнего футболиста с Бетисом подходит к концу этим летом.
В текущем сезоне Аисса Манди провел 28 поединков в футболке испанского клуба, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что Интеру придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за футболиста. На Манди также претендует Атлетико.