Италия

Милан и Рома следят за ситуацией с голкипером бергамасков.

Пьерлуиджи Голлини намерен нынешним летом сменить Аталанту на более солидный клуб — резюмирует Football Italia слухи в итальянских СМИ.

В сезоне-2021/22 26-летний голкипер, год назад бывший бесспорным "первым номером", вынужден делить обязанности с 28-летним Марко Спортьелло (24 матча во всех турнирах у Голлини против 19-ти у конкурента). Такой объем игровой практики Пьерлуиджи Голлини не устраивает, и он собирается попросить выставить его летом на трансфер.

За ситуацией голкипера Аталанты, контракт которого истекает лишь летом 2023 года, пристально следят Милан и Рома.

Постигавший футбольную премудрость в академиях Фиорентины и Манчестер Юнайтед, Голлини выступал за Верону (30 матчей во всех турнирах), Астон Виллу (20) и Аталанту (102). В его активе 1 матч за национальную сборную Италии.