Италия

Бергамский клуб ищет замену основному киперу.

Основной вратарь Аталанты Пьерлуиджи Голлини намерен нынешним летом сменить клуб на более солидный.

Тренерский штаб и руководители клуба хотели бы пригласить Джанлуиджи Буффона на позицию первого номера команды. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Еще два года назад Аталанта общалась с опытным кипером о возможном трансфере, однако сделка так и не состоялась и Буффон вернулся в родной Ювентус.

На счету Буффона в текущем сезоне 11 матчей за Юве. Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.

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