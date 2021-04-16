Бергамский клуб ищет замену основному киперу.
Джанлуиджи Буффон, getty images
16 апреля 2021, 22:26
Основной вратарь Аталанты Пьерлуиджи Голлини намерен нынешним летом сменить клуб на более солидный.
Тренерский штаб и руководители клуба хотели бы пригласить Джанлуиджи Буффона на позицию первого номера команды. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Еще два года назад Аталанта общалась с опытным кипером о возможном трансфере, однако сделка так и не состоялась и Буффон вернулся в родной Ювентус.
На счету Буффона в текущем сезоне 11 матчей за Юве. Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.
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