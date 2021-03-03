Италия

Легендарный голкипер размышляет о прощании с карьерой футболиста.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон все еще не определился с планами на футбольную карьеру.

"В моей голове максимально позднее время завершения моей карьеры – это июнь 2023 года. Не позже, точно не позже. Но я также мог бы перестать играть через четыре месяца.

Слышал, что когда достигаешь моего возраста (Буффону — 43, прим. ред), происходит резкий спад. Я не верю в это. Я чувствую то, что чувствую, и это не заставляет меня думать, что произойдет какой-то внезапный крах.

Я все еще тот, кто очень сильно верит в судьбу, в предназначение. Когда Ювентус предложил мне шанс вернуться, я подумал: "Мадонна!".

Я должен быть честным, для меня первый месяц пандемии и изоляции был действительно прекрасным. Это позволило мне найти время для себя. Это то, что не случалось со мной в течение всей жизни.Я должен оставаться с женой и детьми весь день. Чтобы я мог посвятить себя своим увлечениям, чтению, личным вещам", – приводит слова голкипера Football Italia.

Ранее сообщалось, что Буффон оштрафован за богохульство в матче с Пармой.

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