Италия

Златан Ибрагимович не понадобился "россонери" в этом матче, чтобы набрать три очка.

В первом поединке игрового дня 31-го тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Дженоа, где сумел одержать победу с минимальным преимуществом в счете.

Ключевой нападающий "россонери" Златан Ибрагимович не смог принять участие в данном противостоянии из-за дисквалификации, однако это не помешало подопечным Стефано Пьоли записать в свой актив три очка.

Мяч дважды оказался в сетке ворот Дженоа: после удара Ребича и автогола Скамаччи. Гости, в свою очередь, смогли отметиться только одним взятием ворот, автором которого стал Дестро.

Милан - Дженоа 2:1

Голы: Ребич, 13, Скамачча, 68 — Дестро, 37

Милан: Доннарумма, Калулу (Далот, 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали, 73), Салемакерс (Диас, 63), Чалханоглу (Крунич 88), Ребич, Леау (Манджукич, 63)

Дженоа: Перин, Голданига, Радованович, Мазьелло, Гильоне (Бираски, 57), Бадель, Зайц, Строотман (Бехрами, 83), Кассата (Пандев 74), Дестро (Пьяца, 57), Скамакка (Шомуродов, 74)

Предупреждение: Голданига