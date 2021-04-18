Известны стартовые составы на центральный поединок 31 тура Серии А.
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18 апреля 2021, 15:23
В 16:00 на стадионе Атлети Адзурри д’Италия стартует матч 31 тура Серии А Аталанта — Ювентус. Стали известны стартовые составы на матч.
Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс — Пессина — Сапата, Муриэль.
Запасные: Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Росси, Руджери, Спортьелло, Шутало.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро — Маккени, Бентанкур, Рабьо, Кьеза — Дибала, Мората.
Запасные: Андраде, Артур, Бонуччи, Буффон, Данило, Демираль, Кулусевски, Пинсольо, Рэмзи, Фработта.