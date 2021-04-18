Италия

Украинец вышел на замену и сделал результат.

В матче 31 тура Серии А Аталанта на своем поле принимала Ювентус. До поединка туринцы опережали соперника на одно очко в турнирной таблице.

Шахматная партия между Гасперини и Пирло, который, к слову, не мог рассчитывать на Роналду, была близка к ничейному результату. Но у опытного Джан Пьеро был свой козырь в рукаве — на 72-й минуте он выпустил нашего Руслана Малиновского, который через четверть часа решил исход встречи.

На 87-й минуте Руслан мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от спины Сандро залетел в ворота. 1:0.

Ювентус бросился отыгрываться, но до конца поединка команда Пирло так ничего опасного у ворот Голлини и не создала.

Аталанта потеснила Ювентус с третьего места. Теперь команда Гасперини имеет преимущество в два очка. В следующем туре бергамаски на выезде сыграют с Ромой, а Ювентус дома примет Парму.

Аталанта - Ювентус 1:0

Гол: Малиновский, 87.

Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Мехле (Малиновский, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс — Пессина (Пашалич, 46) — Сапата, Муриэль (Иличич, 68).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро — Маккени (Артур, 78), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58) — Дибала, (Кулусевски, 68) Мората.

Предупреждения: Госенс, 78, Малиновский, 79, Джимсити, 82 — Де Лигт, 72, Бонуччи, 74 (не на поле), Куадрадо, 90+3.