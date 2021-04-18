Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 31-го утра итальянской Серии А Торино в домашних стенах переиграл Рому (3:1).

Борха Майораль в первом тайме вывел римлян перед после отличного паса от Педро.

Однако во втором тайме туринский клуб смотрелся лучше гостей. Это привело к тому, что голами отличились Санабрия и Дзадза. На 90+2 минуте Ринкон поставил точку в матче.

Торино - Рома 3:1

Голы: Майораль, 3 — Санабрия, 57, Дзадза, 72, Ринкон, 90+2

Торино: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.

Рома: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).

Предупреждения: Нкулу, Верди, Диавара.

Удаление: Диавара.