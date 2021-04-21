Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 32-го тура итальянской Серии А Милан в домашних стенах уступил Сассуоло со счетом 1:2.

В первом тайма счет открыл Чалханоглу на 30-й минуте. Однако во втором тайме Сассуоло не просто вышел вперед усилиями Распадори, но и тот же Распадори оформил дубль и вырвал победу для своего клуба.

Милан — Сассуоло 1:2

Голы: Чалханоглу, 30 - Распадори, 76, 83

Милан: Доннарумма, Кьер, Томори, Калабрия (Калулу, 86), Диогу Далот, Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 86), Салемакерс (Кастильехо, 86), Чалханоглу (Крунич, 73), Ребич (Манджукич, 74), Рафаэл Леау.

Сассуоло: Консильи, Марлон, Феррари, Мюльдюр (Толян, 63), Кирьякопулос, Обианг (Лопес, 72), Джуричич (Траоре, 63), Берарди, Локателли, Бога (Гараслин, 83), Дефрель (Распадори, 64).

Предупреждение: Джуричич.