Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 32-го тура чемпионата Италии.

В рамках 32-го тура Серии А любителей итальянского футбола ожидает интересное противостояние Наполи и Лацио, которые пройдет в Неаполе.

Наполи — Лацио

Четверг, 22 апреля, 21:45. Стадион им. Марадоны, Неаполь. Главный арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Наполи и Лацио в текущем сезоне ведут непосредственную борьбу за попадание в еврокубковую зону, являясь при этом прямыми конкурентами и пребывая в хорошей форме на финишной прямой. Пока неаполитанцы опережают своего будущего соперника в турнирной таблице на одну строчку и два набранных очка, однако нельзя забывать, что в активе римлян еще есть одна встреча в запасе.

На данном этапе Наполи является одной из лучших домашних команд итальянского первенства. Подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели последнее поражение на стадионе имени Диего Армандо Марадоны еще 6 января этого года, когда сенсационно уступили Специи в рамках 16-го тура.

После этого последовала серия из 11 успешных домашних матчей во всех турнирах, из которых только две завершились ничейными результатами. Правда, если брать ситуацию в целом, то в последнее время Наполи дважды терял очки, но произошло это в поединках с Ювентусом (1:2) и вероятным будущим чемпионом в лице Интера (1:1).

Что касается Лацио, то после двух поражений кряду от Ювентуса и Болоньи, которые пришлись на период выступлений команды в рамках плей-офф Лиги чемпионов, подопечные Симоне Индзаги продемонстрировали впечатляющую серию побед в Серии А из пяти матчей кряду. Да, нередко римскому клубу, откровенно говоря, везло на голы в заключительные минуты противостояний, однако это не отменяет того факта, что у Лацио еще есть шанс зацепиться за зону Лиги чемпионов. Хотя верится в это с трудом...

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Дженнаро Гаттузо. Так, на победу Наполи предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Гулям, Оспина, Лосано — Кайседо, Катальди, Фелипе.