Италия
22 апреля 2021, 21:27
Аталанта упустила победу над Ромой, несмотря на гол Малиновского
По амбициям коллектива Джан Пьеро Гасперини ударило удаление Робина Госенса.
Рома — Аталанта, Getty Images
22 апреля 2021, 21:27
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Рома — Аталанта 1:1
Голы: Кристанте, 75 — Малиновский, 26
Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр (Карлес Перес, 76), Верету, Калафьори (Бруно Перес, 46) — Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 85) — Джеко.
Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс — Иличич (Муриэль, 59), Малиновский (Пашалич, 59) — Сапата (Толой, 73).
Предупреждения: Калафиори, Вильяр, Ибаньес — Госенс
На 69-й минуте был удален Робин Госенс (Аталанта) (второе предупреждение).
На 90+5-й минуте был удален Роджер Ибаньес (Рома) (второе предупреждение).