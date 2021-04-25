Италия

Завершились матчи чемпионата Италии.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А завершились еще два матча.

Интер дома с минимальным счетом обыграл Верону (1:0).

Единственный мяч в этой встречи на свой счет записал Дармиан на 76-й минуте. Команда Конте уверенно шагает к чемпионскому титулу.

Интер - Верона 1:0

Гол: Дармиан, 76

Интер: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 79), Барелла, Брозович (Гальярдини, 79), Перишич (Дармиан, 65), Эриксен (Сенси, 65), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72).

Верона: Сильвестри, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни (Гюнтер, 46), Димарко (Удоги, 72), Фараони, Лазович, Илич, Барак, Тамез (Сальседо, 65), Бесса (Колли, 77), Лазанья.

Предупреждения: Чеккерини, Маньяни, Барак

Параллельно Ювенус в гостях не сумел обыграть Фиорентину, и увез из Флоренции одно очко (1:1).

На гол Влаховича на 29-й минуте игры ответил Мората в самом начале второй половины встречи.

Фиорентина — Ювентус 1:1

Голы: Влахович, 29 — Мората, 46

Фиорентина: Дронговски, Игор Жулио (Бираги, 72), Пеццелья, Касерес, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Кастровилли, Рибери (Куаме, 72), Пульгар, Миленкович, Влахович.

Ювентус: Щесны, де Лигт, Бонуччи (Мората, 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи (Маккенни, 69), Куадрадо, Роналду, Дибала (Кулусевски, 46).

Предупреждения: Игор Жулио, де Лигт, Касерес, Бираги.