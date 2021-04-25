Завершился матч чемпионата Италии.
Сапата и Малиновский, Getty images
25 апреля 2021, 23:35
В рамках 33-го тура итальянской Серии А Аталанта дома разгромила Болонью со счетом 5:0.
В первом тайме вратарь гостей Скорнупски два раза доставал мяч из сетки. На 22-й минуте отметился Руслан Малиновский, а на 44-й Муриэль реализовал пенальти.
Во втором тайме бергамский клуб еще трижды поражал ворота соперника. Сначала Фройлер, после Сапата с паса Малиновского, а затем и Миранчук довел дело до совсем разгромного сета.
Аталанта - Болонья 5:0
Голы: Малиновский, 22, Муриэль, 44, Фройлер, 57, Сапата, 59, Миранчук, 73
Аталанта: Голлини, Мэле, Гимшити, Ромеро, Хатебур, Фройлер (Пессина, 61), де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Толои (Кальдара, 71), Муриэль (Миранчук, 61), Сапата (Ламмерс, 78).
Болонья: Скорупски, де Сильвестри (Виньято, 56), Ларангейра, Антов, Сумаоро, Схутен, Сванберг (Мбайе, 63), Сориано (Бальдурссон, 56), Ольсен (Орсолини, 72), Паласио, Барроу (Поли, 72).
Предупреждение: Ларангейра.
Удаление: Схутен.