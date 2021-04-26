Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Лацио в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан. За гостей с первых минут сыграет Манджукич.

Лацио: Рейна — Ачерби, Марушич, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич — Корреа, Иммобиле

Запасные: Стракоша, Алла, Патрик, Худт, Пароло, Катальди, Мусаккьо, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес

Милан: Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу — Ребич, Манджукич

Запасные: Тэтэрушану, Далот, Кастильехо, Тонали, Романьоли, Хауэге, Леау, Мейте, Калулу, Диас, Крунич, Габбья

Матч Лацио — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно на нашем сайте.