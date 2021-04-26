Италия

Римляне отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Милан в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Лацио и уступил с разгромным счетом — 0:3.

Римляне довольно быстро открыли счет благодаря выходу один на один от Корреа — нападающий обыграл голкипера и послал мяч в пустые ворота.

Под занавес первой половины игры "орлы" могли удвоить преимущество в счете, если бы арбитр не отменил взятие ворот.

Тем не менее, долго ждать второй гол Лацио не пришлось — Корреа вновь отличился в дебюте второй половины игры.

Точку же Лацио поставил под занавес встречи, когда окончательный счет установил Чиро Иммобиле.

Лацио - Милан 3:0

Голы: Корреа, 2, 51, Иммобиле, 87

Лацио: Рейна — Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68) — Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88) — Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Кьяер (Романьоли, 74), Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69) — Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессье — Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).

Предупреждение: Ачерби