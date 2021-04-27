Италия

Даниэле Паделли получил предложение вернуться в Удинезе.

Вратарь Даниэле Паделли в конце текущего сезона покинет Интер на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 35-летнего итальянца рассчитан до лета этого года и, по информации источника, в стане "нерадзурри" не планируют продлевать сотрудничество с возрастным голкипером.

Отмечается, что у Паделли на столе лежит предложение от Удинезе, за который он выступал с 2011 по 2013 год, прежде чем присоединиться к Торино, а затем — к Интеру.

Напомним, Даниэле Паделли перебрался в стан миланского клуба в июле 2017 года. С тех пор он провел в футболке "нерадзурри" всего восемь поединков во всех турнирах, проиграв конкуренцию Самиру Хандановичу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.