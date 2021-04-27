Италия

Итальянский футбол в ближайшее время могут ожидать основательные реформы.

Помимо твердого намерения президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравины в ближайшее время внести в действующий регламент турнира пункт об автоматическом исключении возможных клубов-"сепаратистов" из розыгрыша национального первенства, структуру футбола в данной стране в ближайшее время могут ожидать и другие изменения.

Так, ключевой задачей организаторов состязаний является привлечение внимания широкой аудитории болельщиков, ради чего они готовы пойти на усложнение привычного календаря Серии А.

Одним из предложений действующего руководства лиги является внедрение специального плей-офф за чемпионский титул, а также плей-офф за сохранение прописки в "элите" для всех трех команд из зоны вылета.

Что же касается финансовой стабильности команд-участниц чемпионата, то тут делается акцент о решении в сторону категорического запрета на владение одним человеком или юридическим лицом сразу несколькими командами.

"Новый формат должен учитывать сокращение финансовых возможностей команд. Не секрет, что я выступаю за плей-офф и "плей-аут" для Скудетто и зоны вылета соответственно.

Я слышал, что подобные идеи есть и в английской Премьер-лиге. Надеюсь, что мои поиски решения по данному вопросу хоть немного расшевелят застоявшееся футбольное общество. Глобальная реформа итальянского футбола нужна, и мы сейчас занимаемся ее подготовкой. У нас нет еще года в запасе, поэтому до 30 мая какие-то блоки нововведений точно будут внедрены", — заявил президент Серии А.

"Мы также изменили два правила существующего регламента, одно из которых мы реформировать еще в 2018 году. Первое запретит владение более чем одним клубом в мире футбола, профессиональным или любительским. Естественно, те, кто уже находится под контролем (к примеру, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис также владеет Бари, а президент Лацио — Салернитаной — ред.), получат защиту от Федерации футбола Италии.

Второе правило — процесс проверки собственности в клубах, и за недостоверную информацию о владельце или финансовой ситуации будут налагаться штрафы, вплоть до исключения из лиги".

Также, руководство FIGC не смерилось с отказом правительства в вопросе об открытии трибун стадионов для посещения фанатами с 1 мая, которое в последствии было перенесено на 1 июня, когда основная масса состязаний в стране уже подойдет к своему концу.

Гравина, вместе со своей командой, сейчас находится в поиске нового решения по данному вопросу: "Мы обратились к руководству страны от имени болельщиков с просьбой о частичном открытии важных майских событий в мире футбола, таких как финал Кубка Италии".

К слову, решающий матч в битве за данный трофей пройдет между бергамаской Аталантой и туринским Ювентусом в Реджо-Эмилии 19 мая 2021 года.