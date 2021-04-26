Италия

Федерация футбола Италии готовится законодательно запретить футбольный "сепаратизм".

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил о том, что любой клуб, решивший вступить в "объединение, не входящее в юрисдикцию УЕФА и ФИФА", будет исключен из итальянской лиги.

"Каждый, кто планирует участвовать в соревнованиях, проводящихся не под эгидой УЕФА и ФИФА, будет автоматически лишен лицензии итальянской федерации и исключен из национальных турниров, – цитирует Гравину Football Italia. – Сейчас у нас нет информации о том, что кто-то вынашивает подобные планы, но этот закон будет включен в систему реформ итальянского футбола".

Предположительно, новое правило вступит в силу с конца июня 2021 года.

Ранее Ювентус, Интер и Милан вошли в число основателей просуществовавшей два дня Европейской Суперлиги, но быстро ее покинули в связи с возможным исключением из еврокубков и Серии А.