Италия

Похоже, итальянский специалист все-таки вернется на пост наставника "старой синьоры".

Руководство Ювентуса приняло окончательное решение совершить кадровые перестановки в тренерском штабе первой команды.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на SportMediaset, боссы туринского клуба решили вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, покинувшего эту должность летом 2019 года.

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Интересно, что выбор в пользу Аллегри не изменится даже в том случае, если нынешнему наставнику туринцев Андреа Пирло удастся вывести Ювентус в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона Серии А.

Стоит напомнить, что после 33-х туров Ювентус располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 66 набранных очков.